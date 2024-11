Non ce l'ha fatta la donna di origine rom di 46 anni ricoverata dalla scorsa settimana all'ospedale di Catanzaro dopo avere contratto il Covid.

La paziente non era vaccinata e le sue condizioni si erano rivelate subito gravi tanto da indurre al ricovero. In questo momento insiste su Lamezia un focolaio nella comunità di origine rom di dieci persone la maggior parte delle quali senza vaccinazione e non residenti nel campo di Scordovillo.