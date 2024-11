Ben quaranta positivi nelle ultime 24 ore. È pesante l’ultimo bollettino Covid per Lamezia Terme. Negli ultimi giorni i contagi da Covid sembravano essere diminuiti, invece questa nuova iniezione di ammalati fa sforare la punta dei 300.

303 sono i casi attivi in questo momento in città, mentre le guarigioni sono tredici. Anche queste ultime sono un numero non irrisorio, ma che non riesce comunque a contenere l’impennata del virus. Intanto, i pazienti che dovrebbero confluire nel reparto Covid del Giovanni Paolo II vengono trasferiti a Catanzaro.

Il tutto nell’attesa che venga definita la situazione. Continua il blocco dei ricoveri, quattro al momento i degenti secondo il bollettino della Regione Calabria, ma il manager Gerardo Mancuso parla dell’arrivo di personale medico entro questa settimana che dovrebbe diventare linfa per riattivare a pieno regime il reparto.