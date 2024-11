Quattro membri del personale sanitario in servizio nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Locri sono risultati positivi al Covid. I contagi emersi, tutti asintomatici e vaccinati, sono stati individuati attraverso i protocolli in uso nel nosocomio di contrada Verga. Tutti i degenti e gli operatori del reparto sono stati sottoposti a tampone, mentre l’unità è stata momentaneamente chiusa per una sanificazione specifica degli ambienti e dei punti di contatto di tutto il reparto. Nel frattempo i degenti ricoverati sono stati provvisoriamente spostati in altre camere isolate.

«Abbiamo altri casi in diversi reparti – ha ammesso il direttore sanitario ospedaliero Salvatore Barillaro – ma la situazione è sotto controllo, costantemente monitorata e sarà aggiornata alla luce dei risultati dei tamponi effettuati». Già nelle scorse settimane un focolaio era esploso all’interno del reparto di Cardiologia, decimando il personale in servizio e portando ad una riduzione dei posti letto.