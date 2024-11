Con un videomessaggio diffuso sui social di riferimento, il sindaco Umberto Federico ha deciso di prendere decisioni drastiche. A causa dei casi di Covid certificati a Luzzi, sono 57 i contagiati attuali, il primo cittadino ha comunicato la decisione di chiudere gli istituti scolastici. La Regione, invece, potrebbe istituire misure restrittive già nelle prossime ore.

Luzzi, scuole chiuse causa Covid

Federico ha spiegato che l’Asp, in relazione al numero dei positivi rilevato fino alla giornata di oggi, ha proposto alla Cittadella l’istituzione della zona arancione. Il sindaco di Luzzi, preso atto dei casi di Covid, resta in attesa dell’ordinanza del Governatore Roberto Occhiuto. Nel frattempo ha operato per quelli che sono i suoi poteri. Ha quindi ordinato lo stop alle lezioni negli istituti scolastici di ogni ordine e grado fino al prossimo 7 dicembre nella speranza che la situazione migliori.

