Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, ha scritto al prefetto di Crotone, chiedendo un «incontro urgente per discutere della grave situazione» in cui versa il poliambulatorio di località Campizzi. L’ufficio ticket allocato della struttura, che presenta anche altre criticità strutturali, risulta ancora chiuso per carenza di personale amministrativo.

L'ufficio ticket chiuso

Parise, preso atto di questa «vera e propria emergenza nell’emergenza», chiede al prefetto di farsi «portavoce, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti e indifferibili (oltre che sistemici) poiché fino ad oggi non è stata prestata adeguata e tempestiva attenzione alle nostre richieste circa l’ufficio ticket e, in generale, ai servizi nella loro interezza, con grave disagio per i cittadini che si vedono costretti, per regolarizzare il ticket, a spostarsi a Petilia Policastro o peggio ancora su Crotone».

Da qui la richiesta di un incontro urgente «al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini che gravitano nell’ambito del bacino di riferimento (Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Roccabernarda e Santa Severina)».

La riapertura delle scuole

Il tutto, mentre anche a Mesoraca, la situazione epidemiologica non accenna a migliorare. In vista della riapertura delle scuole, oggetto di un apposito incontro online di tutti i sindaci della provincia crotonese (molti dei quali intenzionati a rinviare il ritorno in classe), il Comune ha avviato una campagna di screening anti Covid gratuita rivolta alla popolazione scolastica (studenti, docenti e personale Ata). L’iniziativa, che prevede l’esecuzione di test antigenici rapidi, è partita questa mattina e andrà avanti per i prossimi due giorni.