Dopo diversi mesi di normalità, ecco che ritorna l’incubo Covid-19 a Molochio. Nella tarda serata di ieri, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Caruso, ha fatto sapere che sono 5 i cittadini attualmente positivi: 2 risultati positivi a seguito del tampone molecolare e in quarantena e altri 3 risultati positivi al tampone antigenico, in isolamento da più giorni e in attesa di tampone molecolare.

Tre cittadini invece, sono risultati negativi al tampone ma si trovano in quarantena per contatto diretto con un positivo, infine altri 3 sono negativi al tampone antigenico ma si trovano in isolamento volontario. «Ci teniamo a precisare – si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Ente – che la situazione è totalmente sotto controllo e niente desta preoccupazioni. Vi esortiamo a evitare di diffondere notizie false o comunque non fondate e di non ascoltare niente che non provenga da fonti ufficiali.

L’ unico vostro dovere è quello di rispettare le normative vigenti e cercare di vivere nel modo più sereno possibile. Per informare ci sono gli organi deputati che lo fanno con cognizione di causa e senza diffondere non verità. Ricordatevi che chi risulta essere positivo si trova in una situazione di difficoltà fisica e mentale ed è compito di tutta la comunità sostenerli per rendere più agevole possibile il loro percorso di guarigione e per questo, noi tutti, ci auguriamo che presto possano ritornare alla vita normale».