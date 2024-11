Le positività sono state individuate tramite test antigenico. Il primo cittadino Bianco: «Ci inviino anche una task-force per effettuare i tamponi molecolari»

C’è preoccupazione a Petronà, piccolo comune di circa 2000 anime dell'entroterra catanzarese, dove nell’arco delle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid-19, con tampone antigenico, ben 20 persone.

A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Bianco che nella sua veste di autorità sanitaria chiede al presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì di intervenire con priorità assoluta per far fronte alla sopravvenuta emergenza sanitaria. «Risulta utile a mio avviso – evidenzia il primo cittadino – una certa priorità nell’effettuazione dei tamponi molecolari e se lo ritiene opportuno inviare anche una task-force per effettuarli nel territorio comunale».