Il centro è stato realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale servirà la zona Sud della città

Si terrà domani (20 maggio) alle ore 9.30, al centro civico nel quartiere di Pellaro l'inaugurazione del nuovo punto vaccinale della zona sud, realizzato dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria in collaborazione con l'Azienda sanitaria provinciale.

All'incontro sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, l'assessore alla Protezione civile del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, il consigliere delegato alla sanità della Città Metropolitana Nino Zimbalatti, il Commissario dell'Asp di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi, il direttore del dipartimento prevenzione Sandro Giuffrida, il responsabile Antonio Diano e il direttore del distretto sanitario di Reggio Calabria Domenico Carbone.

Il 27 aprile scorso, quanto era stata comunicata la notizia, il sindaco Falcomatà aveva affermato che «è fondamentale accelerare sulle vaccinazioni perché soltanto in questo modo potremo tornare, nel più breve tempo possibile, a quella normalità che la pandemia ha stravolto. Non c’è più tempo da perdere. A pochi giorni dall’incontro tra i sindaci dell’Asp, il commissario regionale alla Sanità, Guido Longo, ed il delegato della struttura nazionale del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il Comune di Reggio Calabria dà la prima importante risposta mettendo nella disposizione dell’autorità sanitaria uno spazio ampio e confortevole, capace di rispondere pienamente alle esigenze del territorio».