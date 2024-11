«Vi segnalo, che dalla giornata di ieri ci sono diversi focolai, che insistono sul territorio del nostro comune». Il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà comunica così che nel centro lametino il livello d’attenzione ritorna alto.

«Fino a questo momento, sono statd individuatd 15 persone, risultate positive al tampone rapido antigenico. Alle stesse, che dovranno rimanere in isolamento fiduciario, verranno effettuati i tamponi molecolari, nella giornata di martedì», dice Giampà.

«Non vi nascondo una certa preoccupazione sul fatto che la situazione possa degenerare nei giorni di domenica e lunedì, se non si ha un atteggiamento responsabile e rispettoso delle regole. Non mandiamo a monte i sacrifici che stiamo facendo da oltre un anno, non invochiamo continuamente sanzioni e controlli, se poi siamo i primi ad eluderli», conclude il primo cittadino. Nel caso i molecolari dovessero confermare gli esiti degli antigenici si tratterebbe della terza ondata per San Pietro a Maida.