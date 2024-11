Solo di ieri la notizia dello screening a scopo precauzionale eseguito sui carabinieri della stazione di Seminara, nel Reggino. Oggi un post del sindaco, Carmelo Arfuso, sulla pagina Facebook del Comune che sottintende il fatto che si sia registrato qualche caso positivo proprio tra i militari.

«Avviso rivolto esclusivamente ai cittadini che hanno avuto contatti diretti con personale della Stazione Carabinieri di Seminara. Si consiglia di rivolgersi al proprio medico di famiglia, il quale dovrà richiedere alla Asp di eseguire il tampone per il Covid. In atto non vi sono ulteriori precauzioni da prendere se non quelle sopra espressamente indicate», scrive Carmelo Arfuso nel post.

«L’Asp di Taurianova, competente per territorio sul comune di Seminara, è l’unica autorità che ha l’obbligo di comunicare eventuali positività ai quali ordinare di effettuare la quarantena. In caso di positività, la cittadinanza verrà immediatamente avvisata».