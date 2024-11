Ordinanza del sindaco Tarantino in seguito all'aumento del numero di positivi al tampone rapido: «Forte circolazione del virus nella fascia tra i 18 e i 35 anni»

Fino al 3 gennaio chiusura anticipata, alle ore 20, per i bar - incluse gelaterie e pasticcerie - di Taverna. È quanto prevede un'ordinanza del sindaco Sebastiano Tarantino predisposta a seguito dell'aumento del numero di soggetti positivi al tampone rapido nella cittadina della Presila catanzarese. Ad oggi i positivi individuati attraverso i test sono 16, molti dei quali rientrati da fuori regione per trascorrere le festività natalizie in famiglia.

«Siamo ormai in piena fase pandemica - è scritto in una nota del Comune che sollecita la massima collaborazione da parte dei cittadini - e stiamo registrando una forte circolazione del virus nella popolazione giovane, infatti gli ultimi casi hanno di fatto riguardato una fascia di età compresa tra 18 i e i 35 anni».

L'ordinanza, oltre che porre dei limiti di orario ai locali pubblici più frequentati dai giovani anche fino alle ore piccole, dispone lo stop per le feste private e stabilisce la chiusura tutti gli impianti sportivi comunali fino al 7 gennaio. «È fortemente sconsigliato - si raccomanda inoltre nelle comunicazioni - di prendere parte a cene e ricevimenti di ogni genere, e comunque, in via precauzionale, sarebbe opportuno sottoporsi a tampone rapido al fine di prevenire la diffusione di potenziali contagi».