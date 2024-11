In auto e in fila dalle ore 9 di stamattina con temperature proibitive. È la disavventura di decine e decine di utenti in attesa di tampone molecolare al palazzetto sportivo alle porte di Vibo Valentia.

Una situazione surreale raccontata dagli stessi utenti duramente provati anche per l’ondata di caldo che anche stamani sta caratterizzando la giornata: «Prima siamo andati alla struttura di Vibo ma lì non c’era nessuno. Ci hanno avvisati di spostarci a Vena, zona piscine. Ebbene, dopo aver individuato la sede –ovvero un tendone esterno dove vengono effettuati i test – ci siamo ritrovati sotto il sole cocente, senza possibilità di un bagno o una qualche minima assistenza in attesa del nostro turno».

I cittadini lamentano poca chiarezza nelle comunicazioni ma soprattutto nell’organizzazione in vista della calda giornata: «Rischiamo di sentirci male, l’auto segna 41 gradi. Tutto questo è assurdo», concludono.