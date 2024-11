Nuovi contagi e alunni a casa in provincia di Reggio Calabria. A Villa San Giovanni, ha spiegato il sindaco Maria Grazia Richichi: «Due al momento i docenti positivi e le classi in quarantena sono 4. Due presso la scuola Rocco Caminiti, due presso il plesso di Cannitello».

«I protocolli governativi – ha aggiunto il primo cittadino - prevedono che solo con un caso positivo il dipartimento di igiene e protezione ordini la quarantena per tutti coloro che sono entrati in contatto diretto nonostante l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto del distanziamento sociale».

Le procedure di sanificazione «sono state eseguite in maniera appurata nella scuola media Rocco Caminiti subito appena abbiamo avuto notizie del caso positivo, e anche negli spazi comuni. Essendo però gli ambienti ampi non è stato necessario disporre la chiusura». Invece «per la scuola primaria di Cannitello le procedure di sanificazione verranno effettuate da domani. Lì è stato necessario disporre ordinanza di chiusura visti gli ambienti circoscritti. Preciso – ha evidenziato il sindaco - che al momento la situazione dei casi positivi è sotto controllo su tutto il territorio e nell’ambiente scolastico».

Richichi ha poi rassicurato le famiglie: «Monitoriamo al situazione con la dirigente scolastica, con il dipartimento di igiene e prevenzione, i medici di famiglia, i pediatri per fare in modo che non si creino allarmismi e per rassicurare i genitori e i bambini. Sarò la prima a far chiudere se la situazione dovesse degenerare. La mappatura territoriale – conclude - viene fatta già da un mese, dal lunedì al venerdì presso il parcheggio della Perla dello Stretto con tamponi molecolari previa prescrizione medica».