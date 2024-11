Da domani, 30 giugno, e fino al 6 luglio si potrà accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali. Lo comunica la Protezione Civile regionale. Sarà possibile, quindi, ricevere la prima dose di vaccinazione senza bisogno di prenotazione per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non. Verrà garantita, comunque, la priorità a coloro che hanno effettuato la prenotazione su piattaforma.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Calabria, dal commissario ad acta per la sanità, dalla Protezione Civile, dalla struttura del commissario straordinario, dalle aziende sanitarie e dalla croce rossa per vivere in serenità il periodo estivo. Si comunica, inoltre, che, al momento, sono un milione e 500 mila le dosi somministrate in Calabria. Da questi numeri risulta che il 60% delle persone presenti in Calabria ha ricevuto la prima dose – un milione di persone – mentre il 30% ha completato la vaccinazione.

Si evidenzia che la popolazione vaccinabile in Calabria è un 1.687.965 – fonte Istat 2020 – e per raggiungere l’immunità di gregge bisogna raggiungere l’80% della popolazione, pari a 1.350.000 persone. La Protezione Civile sottolinea che sono tantissime le richieste di vaccinazioni per i non residenti che stanno pervenendo e che vengono gestite in tempo reale dagli operatori, ricevendo un feedback più che positivo da parte degli utenti che trovano risposte e soluzioni a domande e incertezze.