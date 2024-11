Poco più di 2.700 i tamponi analizzati. Buone notizie sul fronte delle guarigioni che sono 377 nelle ultime 24 ore, mentre si registra un ricovero in più in area medica ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 164 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 2.735 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra anche cinque morti e un ricovero in più in area medica. Buone notizie sul fronte delle guarigioni: sono 377 nelle ultime 24 ore.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.004.610 (+2.735). Le persone risultate positive al coronavirus sono in tutto 71.586.

I casi di oggi

I casi di oggi sono così suddivisi: 16 a Catanzaro, 44 a Cosenza, 37 a Crotone, 55 a Reggio Calabria, 9 a Vibo Valentia e 3 da altre regioni o Stati esteri.

I morti riguardano invece 4 il Reggino e 1 il Catanzarese.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 196 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 191 in isolamento domiciliare); 10.148 guariti, 145 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 985 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); 22.274 guariti, 579 deceduti.

– Crotone: casi attivi 219 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); 6546 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 835 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 806 in isolamento domiciliare); 22.915 guariti, 345 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 64 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 63 in isolamento domiciliare); 5.504 guariti, 92 deceduti.

L’Asp di Reggio Calabria comunica che «a seguito di verifiche effettuate si registrano n. 3 decessi in RSA avvenuti uno in data 17/07/2021, uno in data 18/07/2021 e uno in data 04/08/2021)». L’Asp di Crotone comunica che dei 40 soggetti positivi di oggi 3 sono migranti.