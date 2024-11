In Calabria nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.946 nuovi casi (ieri 1.819) a fronte di 10.364 tamponi effettuati. Ieri furono analizzati 10.463 test. L'attuale tasso di positività pari al 18,78 %, in leggera crescita rispetto al bollettino di 24 ore fa quando si attestava al 17,39%.

Nel bollettino odierno della Regione, si possono contare anche 10 morti e 1.408 guarigioni. Sul fronte ricoveri, invece, calano sia quelli in area medica (-8) che in terapia intensiva (-1).

Covid Calabria, i casi provincia per provincia

I nuovi casi sono così distribuiti: 209 a Catanzaro, 749 a Cosenza, 198 a Crotone, 758 a Reggio Calabria, 27 a Vibo Valentia e 5 da altra regione o stato estero.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.202 (46 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4.150 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.117 (24.885 guariti, 232 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 14.379 (89 in reparto, 6 in terapia intensiva, 14.284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.344 (34.436 guariti, 908 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.343 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.539 (19.355 guariti, 184 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11.938 (89 in reparto, 5 in terapia intensiva, 11.844 in isolamento domiciliare); casi chiusi 82.418 (81780 guariti, 638 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.489 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.478 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.332 (14.179 guariti, 153 deceduti).