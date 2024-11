Calano, ma restano ancora alti, i contagi in Calabria: 240 nelle ultime 24 ore, come comunica il bollettino giornaliero della Regione. Ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.324, su un totale di tamponi eseguiti di 1.076.812 (2.823 gli ultimi effettuati). Le guarigioni sono 46 (71.064 in totale) mentre non si registrano decessi (1.309 quelli complessivi).

A livello provinciale, i nuovi casi sono così distribuiti: 166 a Reggio Calabria, 55 a Cosenza, 20 a Vibo Valentia, nessun nuovo caso a Catanzaro e Crotone.

Questi invece i dati registrati dall’inizio dell’epidemia:

– Catanzaro: casi attivi 282 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 253 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.657 (10.510 guariti, 147 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.198 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.151 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.988 (23.383 guariti, 605 deceduti).

– Crotone: casi attivi 390 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 380 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.986 (6.883 guariti, 103 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.415 (65 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.344 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.338 (23.984 guariti, 354 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 345 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 336 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.748 (5.654 guariti, 94 deceduti).

L' Asp di Catanzaro comunica zero nuovi positivi e due ingressi in Terapia intensiva dell'Aou Mater Domini.

L’Asp di Cosenza comunica 58 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 54 unità e non di 58 in quanto 4 pazienti, di cui 3 residenti in regione e 1 residente fuori regione, sono stati trasferiti all’Aou Mater Domini.

L’Asp di Crotone comunica nessun soggetto positivo; un ospedalizzato viene sottratto perché trasferito e ricoverato presso Aou Mater Domini in Rianimazione e preso in carico dall’Asp di Catanzaro.

L'Asp di Reggio Calabria comunica 167 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

L'Asp di Vibo Valentia comunica un ricoverato in Medicina interna residente nella Provincia di Reggio Calabria.