Sono 275 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 5 decessi. Effettuati 2700 tamponi.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 581.330 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 616.909 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 40.885, quelle negative 540.445.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 103, Catanzaro 60, Crotone 36, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 62.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: casi attivi 2.973 (51 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 2.868 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.961 (8.661 guariti, 300 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 1.834 (24 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.791 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.914 (3811 guariti, 103 deceduti).

- Crotone: casi attivi 439 (19 in reparto; 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.755 (2.711 guariti, 44 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 558 (14 ricoverati, 544 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.349 (3.289 guariti, 60 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.557 (74 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 11 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.462 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.186 (13.969 guariti, 217 deceduti).

- Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).