Oltre settemila i tamponi analizzati nell'ultima giornata. Il tasso di positività è pari al 4,57%. Due le province in cui si concentra il maggior numero dei contagi odierni ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 328 i casi positivi registrati nell'ultima giornata in Calabria, a fronte di 7.175 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta dunque al 4,57%. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche due decessi (uno nel Cosentino e uno nel Crotonese) e 173 guarigioni. Continuano ad aumentare i ricoveri in area medica: sono 7 in più. Mentre si mantiene stabile la situazione nelle terapie intensive.

Covid Calabria, i nuovi casi

I contagi di oggi sono così suddivisi: 39 a Catanzaro, 90 a Cosenza, 19 a Crotone, 147 a Reggio Calabria e 33 a Vibo Valentia.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 505 (22 in reparto, 9 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); 11755 guariti, 167 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2058 (76 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1976 in isolamento domiciliare); 27472 guariti, 682 deceduti.

– Crotone: casi attivi 208 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 203 in isolamento domiciliare); 8881 guariti, 121 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 2167 (49 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2113 in isolamento domiciliare); 31419 guariti, 424 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 489 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); 7161 guariti, 107 deceduti.