Sono 467 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 2372 tamponi. I dati sono contenuti nel bollettino regionale che riporta anche zero decessi, 261 guariti e +4 ricoveri in area medica. Nessuna variazione nelle terapie intensive. Ieri i contagi erano stati 536, i tamponi 3252. I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +95, Cosenza +221, Crotone +7, Reggio Calabria +103, Vibo Valentia +38, Altra regione +3. Tasso di positività al 17,84%.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3765611 (+2.672). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 553948 (+467) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 2387 (21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 92058 (91678 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 30535 (54 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127450 (126154 guariti, 1296 deceduti).

– Crotone: casi attivi 404 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 400 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54934 (54669 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1788 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188746 (187890 guariti, 856 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 560 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 547 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48169 (47983 guariti, 186 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 97 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 222 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.