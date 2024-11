Sono 1.768 i nuovi casi positivi in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 8 decessi e 1.394 guariti. Diminuiscono i ricoveri (-2 in reaparto e -1 in Rianimazione). Effettuati nelle ultime 24 ore 9.485 tamponi (tasso di positività al 18,64%).

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: Catanzaro 173, Cosenza 196, Crotone 209, Reggio Calabria 1021, Vibo Valentia 169.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6126 (74 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6044 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21033 (20815 guariti, 218 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11400 (129 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11264 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33146 (32282 guariti, 864 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2952 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2923 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17127 (16952 guariti, 175 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13567 (102 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67893 (67284 guariti, 609 deceduti).

– Vibo Valentia:casi attivi 13300 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13282 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10819 (10670 guariti, 149 deceduti).