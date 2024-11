Sono 2173 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 10 decessi e 1714 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 10257 tamponi (tasso di positività al 21,19%).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 464, Cosenza 608, Crotone 213, Reggio Calabria 693, Vibo Valentia 189.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 7.261 (83 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.167 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.421 (35.160 guariti, 261 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 38.116 (116 in reparto, 4 in terapia intensiva, 37.996 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.851 (38.846 guariti, 1005 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.851 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.663 (27.455 guariti, 208 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.097 (106 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11.988 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112.962 (112244 guariti, 718 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 17.565 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.547 in isolamento domiciliare); casi chiusi17716 (17.554 guariti, 162 deceduti).

L'ASP di Cosenza comunica 614 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.