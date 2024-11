Contagi stabili ma ancora tanti decessi in Calabria. Sono i dati del bollettino regionale che registra 1291 casi Covid (ieri erano 1584) e 11 morti (2 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 2 a Crotone e 5 a Reggio Calabria). I guariti sono 202, tasso di positività al 15.63%. I nuovi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +273, Cosenza +103, Reggio Calabria +545, Vibo +122. +4 ingressi nei reparti ordinari, -1 in terapia intensiva.

Il bollettino regionale

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2001564 (+8.261). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 168966 (+1.291) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 6755 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6669 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16469 (16273 guariti, 196 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10389 (144 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10238 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31884 (31077 guariti, 807 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2564 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13457 (13300 guariti, 157 deceduti). –

- Reggio Calabria: casi attivi 11229 (140 in reparto, 14 in terapia intensiva, 11075 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54546 (53985 guariti, 561 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 10135 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10120 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9790 (9649 guariti, 141 deceduti).