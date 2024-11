Sale ancora la curva dei contagi in Calabria. Sono 1905 i nuovi casi Covid a fronte di 13.194 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 14,44%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che registra anche 7 decessi e 511 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+12).

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +300 Catanzaro, +150 Cosenza, +204 Crotone, +836 Reggio Calabria, +413 Vibo Valentia e +2 altra regione o stato estero.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 2.776 (58 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.708 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.964 (12.788 guariti, 176 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4.942 (103 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.832 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.396 (28.657 guariti, 739 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1090 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1062 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9738 (9608 guariti, 130 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 7.202 (136 in reparto, 12 in terapia intensiva, 7.054 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.348 (34.880 guariti, 468 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 3.475 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.465 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8140 (8.021 guariti, 119 deceduti).

L'Asp di Vibo Valentia comunica un decesso a domicilio avvenuto il 04/12/2021.

L'Asp di Cosenza comunica 152 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.