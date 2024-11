Poco più di tremila i tamponi analizzati. Le guarigioni che sono 93 nelle ultime 24 ore, mentre si registra un ricovero in più in area medica

Sono 235 i nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria, a fronte di 3.126 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione, che registra per oggi zero morti e un ricovero in più in area medica. Le guarigioni sono 93 nelle ultime 24 ore.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1.007.736. Le persone risultate positive al coronavirus sono in tutto 71.821.

I casi di oggi

I casi di oggi sono così suddivisi: 20 a Catanzaro, 53 a Cosenza, 29 a Crotone, 113 a Reggio Calabria, 11 a Vibo Valentia e 9 da altre regioni o Stati esteri.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 203 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); 10161 guariti, 145 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 987 (34 in reparto, 1 in terapia intensiva, 952 in isolamento domiciliare); 22325 guariti, 579 deceduti.

– Crotone: casi attivi 241 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 235 in isolamento domiciliare); 6553 guariti, 101 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 931 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 901 in isolamento domiciliare); 22932 guariti, 345 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 72 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 70 in isolamento domiciliare); 5507 guariti, 92 deceduti.

L’Asp di Catanzaro comunica che dei 22 soggetti positivi di oggi 2 sono soggetti fuori regione. L'Asp di Crotone comunica che dei 36 soggetti positivi di oggi 5 sono migranti. Due soggetti positivi di ieri sono stati spostati el settingi fuori regione.