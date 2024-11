Le persone risultate positive al Coronavirus sono 570733 (+764) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 registrati nel bollettino diramato dalla Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3850893 (+4.030). Nelle ultime 24 ore: un decesso avvenuto a Cosenza, +957 le persone guarite. +5 i ricoveri in rianimazione, -2 in area medica. Tasso di positività al 18,96%. Ieri i casi sono stati 857, 2 morti e tasso di positività al 20,16%.

I nuovi casi suddivisi per provincia

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro 97.498 (+159), Cosenza 166.351 (+381), Crotone 56.349 (+37). Reggio Calabria 193.899 (+126), Vibo Valentia 49.568 (+56), altra Regione o Stato Estero 7.068 (+5).

Il bollettino regionale

Catanzaro: casi attivi 2569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94929 (94546 guariti, 383 deceduti).

casi attivi 2569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare); casi chiusi 94929 (94546 guariti, 383 deceduti). Cosenza: casi attivi 5563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160788 (159470 guariti, 1318 deceduti).

casi attivi 5563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5484 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160788 (159470 guariti, 1318 deceduti). Crotone: casi attivi 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55864 (55597 guariti, 267 deceduti).

casi attivi 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55864 (55597 guariti, 267 deceduti). Reggio Calabria : casi attivi 2165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191734 (190874 guariti, 860 deceduti).

: casi attivi 2165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 191734 (190874 guariti, 860 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 651 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 643 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48917 (48729 guariti, 188 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'Asp di Catanzaro comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica 383 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. Inoltre specifica che: "Oggi si registrano 384 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 383 unità e non 384 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio".