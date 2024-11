Si attende solo la firma delle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza. In Calabria nell'ultima settimana l'Rt è pari a 0,83 (0.72-0,95)

Manca solo l'ufficialità ma la Calabria dovrebbe passare da zona gialla ad arancione. L'Italia sarebbe divisa in due, si prospettano 12 regioni rosse 8 arancioni.

Nell'ultima settimana l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici in Calabria è stato pari a 0,83 (0.72-0,95), in aumento rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell Iss-ministero della Salute. L'Rt nazionale è 1,16.

I colori delle Regioni

Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche. Sono queste - secondo quanto si apprende - le regioni che complessivamente saranno rosse, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori.

Sono invece 8 quelle che sono o dovrebbero diventare arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle D'Aosta. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca.

Con il nuovo decreto è stata abolita, fino a Pasqua, la zona gialla. Restano la bianca, dove si trova solo la Sardegna, l'arancione e la rossa. La suddivisione per colore viene stabilita da due fattori. Il primo è l'Rt, l'indice di replicazione del quale viene preso in considerazione l'intervallo inferiore dei due che servono a fare la media. Il secondo è l'incidenza, ovvero se si supera i 250 casi settimanali per 100mila abitanti scatta lo scenario con più restrizioni.

Rt e incidenza Regione per Regione

Abruzzo Rt 1,05 (0,99-1,09), incidenza 232,7; Basilica Rt 1,53 (1,31-1,76), incidenza 170,99; Calabria RT 0,83 (0.72-0,95), incidenza 66,42; Campania Rt 1,5 (1,41-1,6), incidenza 203,71; Emilia-Romagna Rt 1,34 (1,32-1,38), incidenza 434,26; Friuli Venezia Giulia Rt 1,39 (1,33 - 1,47), incidenza 266,2; Lazio Rt 1,31 (1,27 - 1,36), incidenza 172,82; Liguria Rt 1,13 (1,08 - 1,18), incidenza 151,56; Lombardia Rt 1,3 (1,28 - 1,32), incidenza 306,04; Marche Rt 1,08 (0,99 - 1,18), incidenza 310,71; Molise Rt 1,07 (0,83 - 1,33), incidenza 157,73; Piemonte Rt 1,41 (1,36 - 1,45), incidenza 279,94; Provincia Bolzano Rt 0,61 (0,57 - 0,65), incidenza 259,08; Provincia di Trento RT 1,04 (0,99 - 1,1), incidenza 351,29; Puglia Rt 1,23 (1,2 - 1,27), incidenza 206,23; Sardegna Rt 0,89 (0,78 - 1), incidenza 31,89; Sicilia Rt 1 (0,95 - 1,06), incidenza 77,49; Toscana Rt 1,23 (1,2 - 1,26), incidenza 216,6; Umbria Rt 0,82 (0,76 - 0,86), incidenza 186,29; Val d’Aosta Rt 1,4 (1,1 - 1,75), incidenza 74,38; Veneto Rt 1,28 (1,26 - 1,32), incidenza 194,42.