Ancora nuovi casi di Covid 19 a Castrovillari. Ben 8 accertati con i tamponi antigenici effettutati nella postazione drive-in comunale rispetto al totale di 67 test eseguiti su altrettante persone.

Un dato che «desta qualche preoccupazione» commenta il sindaco, Domenico Lo Polito, visto che è pari a quasi tutti i contagi dei cinque giorni precedenti. Questo screening odierno indica ancora una volta che «le riunioni per pranzi, cene o semplicemente per vedere insieme le partite continuano a farsi. Difatti ogni contagio è collegato ad altri è quasi sempre ad amici e parenti». Attività «superflue rispetto al rischio al quale si va incontro» che però continua nonostante gli appelli alla cautela e la responsabilità più volti sottolineati dal primo cittadino ed anche dai media.

Gli indici «in peggioramento» in Italia ed in Calabria possono essere invertiti sono con comportamenti responsabili ed il sindaco sottolinea come «dai nostri comportamenti dipendono i successivi provvedimenti che non esiterò ad adottare, con nocumento per tutti, qualora dovesse confermarsi un incremento di casi».