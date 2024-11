Torneranno a fare lezione in presenza a partire dal 1 febbraio, dalle 10.30, gli alunni delle classi di scuola media del scuola secondaria di Castrovillari allocati nel plesso di Corso Calabria. Nei giorni scorsi una collaboratrice scolastica era stata accertata positiva al Covid e si era disposta la sospensione delle attività didattiche per consentire la sanificazione dei locali ed il tracciamento dei contagi.

Alcuni docenti del plesso erano finiti in isolamento fiduciario in attesa del tampone antigenico che verrà effettuato nei prossimi giorni. Ragion per cui si è deciso, di comune accordo tra dirigenza scolastica e sindaco, di prorogare fino al 30 gennaio la didattica a distanza in modo da consentire ai docenti di sottoporsi al tampone prima fare rientro in classe.