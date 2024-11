Si allegerisce il peso del contagio a Castrovillari. Dopo i picchi di positività riscontrati tra fine ed inizio anno per un focolaio originato approfittando dei tanti contatti tra le mura domestiche, è già il secondo giorno che la curva epidemiologica fa registrare una sostanziale discesa.

Oggi solo 8 positività da tamponi antigenici (su un totale di 137) effettuati nella postazione drive-in comunale dell'area mercatale dove operano i volontari della Croce Rossa Italiana coadiuvati dalla protezione civile con i gruppi di Limpabiente e Anpana. Tra i tamponi negativi di oggi anche quelli del sindaco, Domenico Lo Polito, e di diversi componenti dell'amministrazione comunale che hanno effettuato lo screening a scopo precauzionale a seguito dei numerosi contatti intercorsi per motivi istituzionali, soprattutto nei giorni più difficili dell'emergenza di fine anno.

Si guarda dunque con fiducia alla riapertura delle scuole per l'infanzia prevista per il 13 gennaio al termine dell'ordinanza cautelativa che proprio Lo Polito avevano firmato nei giorni scorsi per accertare con nuovi tamponi che il focolaio fosse completamente circoscritto e non comprometesse il ritorno in classe dei bambini.