La commissione consiliare alle Attività economiche del Comune di Catanzaro, presieduta da Antonio Ursino, ha rivolto un appello alle forze dell’ordine per aumentare i controlli anti-assembramento nei bar e nei cocktail bar del capoluogo.

«Alla luce dell’incremento dei contagi, delle decisioni del Governo nazionale e dello stop agli eventi all’aperto così come di quelli al chiuso nei locali da ballo», hanno sottolineato i consiglieri, «riteniamo sia indispensabile che le forze dell’ordine, alle quali rivolgiamo un doveroso ringraziamento per quanto fatto finora, incrementino i controlli nei bar e nei cocktail bar per impedire pericolosi assembramenti. In questi giorni - si sottolinea - nonostante un’accresciuta consapevolezza nelle persone e l’utilizzo generale delle mascherine, non abbiamo potuto fare a meno di notare come il rischio assembramenti non sia scomparso».

«Intensificare i controlli ci sembra, pertanto, quanto mai doveroso nei prossimi giorni che ci porteranno alla sera di San Silvestro e al Capodanno. Il nostro – hanno concluso – è anche un invito alla responsabilità dei catanzaresi».