Non si arresta l’onda dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. Ieri in serata è giunto il bollettino dal “fronte” del sindaco Salvatore Fortunato Giordano. E le notizie, purtroppo, non sono state per nulla rassicuranti, anzi. Dai tamponi processati dall’Asp di Vibo Valentia sono emersi altri 6 casi di positività al coronavirus e 1 guarigione. Il totale delle persone costrette a fare i conti con il Covid-19, dunque, è salito al considerevole numero di 113 unità. E all’orizzonte non si intravede nulla di buono, se si considera il gran numero di test ancora in attesa di responso.

La comunità in cui si è registrato l’aumento maggiore di contagi è ancora una volta Paravati, già alle prese con ben 98 casi ancora attivi. Dagli ultimi tamponi, in questa frazione sono emersi altre 4 positività e un’unica guarigione, il che fa salire il totale a 101. Gli altri 2 contagi riguardano Mileto centro. Qui i positivi sono saliti a 10, mentre sono rimaste 2 le persone alle prese con il Covid nella frazione Comparni. «Ancora ci sono dei tamponi da processare – ha spiegato il sindaco al riguardo – e quindi non può dirsi che i dati siano definitivi. Certo è che queste positività in massima parte sembrano legate a quelle dei giorni scorsi. Pertanto raccomando ancora una volta a tutti di osservare le regole e le normative anti Covid».

Chiaro il riferimento del primo cittadino al focolaio innescatosi nelle scuole nelle scorse settimane, dopo un periodo di relativa calma. Da lì il continuo crescendo della curva pandemica che, purtroppo, ancora non dà segni di voler invertire la rotta. Il blocco delle lezioni in presenza nelle scuole e del mercato settimanale è previsto sino al prossimo 13 maggio. In queste ore, tuttavia, conti alla mano, la sensazione è che questa data sia destinata a slittare ulteriormente.