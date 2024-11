I dati preoccupanti hanno indotto la dirigente delle a sospendere le attività nelle secondarie di primo grado C. Levi e Padri Giuseppini. Stazionario il numero dei contagi in città

Sospese le attività per tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado C. Levi e Padri Giuseppini fino al 9 marzo prossimo. Il provvedimento è stato firmato dalla dirigente scolastica Celestina D’Alessandro, in cui si rileva come sia necessario tutelare la salute degli alunni e del personale operante senza, ove possibile, comprimere il diritto allo studio.

La notizia della diffusione del virus in alcune classi era stata preannunciata nei giorni scorsi dall’attuale direttore sanitario Martino Rizzo e resa nota dal nostro network. Stabile è il numero dei contagi a Corigliano-Rossano: 308 in isolamento domiciliare, 24 nei reparti, 1 in rianimazione. Il totale dall’inizio della pandemia è di 2.067 casi.