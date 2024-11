Al vaglio la chiusura delle scuole fino a sabato, l'inibizione di piazze e luoghi di aggregazione e limitazioni per bar e ristoranti

Si va nella direzione di un mini lockdown nella città di Corigliano Rossano. Tracciamento dei casi saltato ed emergenza posti letto nei poli Covid sono alla base di una riunione d’urgenza convocata dal sindaco Flavio Stasi nelle ultime ore, dopo essersi confrontato con i dirigenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione e dell'Azienda Sanitaria, al fine di valutare i provvedimenti da adottare per contenere i contagi.

Al vaglio la possibilità di agire seguendo tre direttive: la chiusura delle scuole fino a sabato in attesa di dati certi, l’inibizione di piazze e luoghi di aggregazione, una sorta di “zona arancione” per bar e ristoranti con somministrazione solo da asporto. Tutto questo è al centro dell’incontro, ancora in corso, tra il sindaco, i capigruppo consiliari di maggioranza, gli assessori, i Dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali.