«Vista la nota dell’Asp di Vibo Valentia, pervenuta in data odierna, che prescrive lo svolgimento, per la scuola primaria, delle attività didattiche a distanza a far data da oggi per giorni 10 fino a completamento dello screening, dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e l’attivazione della Dad a far data da oggi fino a venerdì 5 marzo e, in ogni caso, fino a completamento dello screening».

È quanto comunica in una nota la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia Tiziana Furlano. Il provvedimento è stato assunto a seguito dell’accertamento della positività al Covid di alcune docenti.