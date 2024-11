Non si arresta l’ondata di contagi di Coronavirus a Bovalino. Dall’ultimo aggiornamento diffuso in diretta Facebook dal sindaco Vincenzo Maesano, i cittadini attualmente positivi sono circa 81, di cui due ricoverati in ospedale. Tra questi anche 20 ospiti e 7 dipendenti di una comunità alloggio per anziani. Le loro condizioni complessivamente sono buone e soltanto qualcuno presente sintomi lievi. La situazione è costantemente monitorata dal personale sanitario e dall’Asp reggina.

«Dobbiamo stare molto attenti – ha espresso il primo cittadino – il livello di guardia non si può abbassare neanche per un istante». Intanto, così come a San Luca, si va verso uno slittamento dell’inizio delle lezioni in presenza il 7 gennaio. «La scuola non rappresenta un possibile focolaio – ha evidenziato Maesano - ma è necessario in questo momento non creare altre occasioni di contagio».

