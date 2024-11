Focolaio di covid 19 all'interno del carcere di Crotone dove 29 detenuti sono risultati positivi al virus e altri 34 hanno avuto contatti stretti con persone positive e sono attualmente in attesa dell’esito del tampone molecolare.

Numeri alti considerato che la popolazione carceraria al momento è di 130 persone. Lo rivela il garante comunale dei detenuti, Federico Ferraro, in una nota spiegando che «in stretta sinergia con la direzione dell’istituto detentivo e con la direzione sanitaria penitenziaria si sta monitorando l'evolversi del contagio».

La direzione del carcere ha emesso un ordine di servizio volto all’isolamento dei casi risultati positivi sia al tampone molecolare che a quello antigienico.

«Ai detenuti coinvolti - spiega Ferraro - saranno inibite temporaneamente le attività comunitarie, compresi i colloqui in presenza ed attività ricreative al chiuso. Per i detenuti risultati positivi sono stati previsti monitoraggi pluriquotidiani».

Anche il personale della polizia penitenziaria - rende noto Ferraro - «verrà periodicamente sottoposto al tampone antigenico prima di ogni accesso nella locale struttura detentiva», mentre «i soggetti che hanno avuto nei giorni scorsi contatti stretti con casi accertati sono stati sottoposti a regime di grande sorveglianza sanitaria ed isolamento».

Il garante ha sollecitato la direzione della casa circondariale «per un immediato colloquio in modalità digitale con una delegazione della popolazione detenuta, di soggetti non risultati positivi, che si terrà nella mattinata di domani 19 maggio, in accordo con il coordinatore dei colloqui».