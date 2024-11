Sono 1.075 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3.467 guariti e 2 decessi. Effettuati nelle ultime 24 ore 6.878 tamponi con un tasso di positività che si attesta dunque al 15,63%. Aumentano i ricoveri in reparto (+5), resta invece invariata la situazione nelle terapie intensive.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 212, Cosenza 372, Crotone 184, Reggio Calabria 247, Vibo Valentia 51, altra regione o stato estero +9.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4450 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55065 (54763 guariti, 302 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 29763 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 29704 in isolamento domiciliare); casi chiusi 71212 (70115 guariti, 1097 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2046 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2023 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38169 (37940 guariti, 229 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3891 (48 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3842 in isolamento domiciliare); casi chiusi 138548 (137773 guariti, 775 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 7290 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7280 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32252 (32081 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 214 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 378 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.

L'ASP di Crotone comunica 185 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.