In calo casi Covid e tamponi in Calabria. Sono 1.412 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 9.861 tamponi (ieri i contagi erano stati 2.215, 12.445 i test). I guariti sono invece 1.100. Alto il numero dei morti, 11 (ieri 8): 3 a Catanzaro, 4 Cosenza, 1 Crotone, 2 Reggio Calabria e 1 a Vibo. Tasso di positività al 14,32%, -16 i ricoveri nei reparti ordinari, +1100 le persone guarite. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.052.976 (+9.861). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 177.441 (+1.412) rispetto a ieri.

I casi provincia per provincia

Gli ultimi positivi sono territorialmente così distribuiti: Catanzaro +272, Cosenza +118, Crotone +157, Reggio Calabria +630, Vibo Valentia 234, Altra regione +1.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.923 (68 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6.852 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.719 (17.511 guariti, 208 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.832 (153 in reparto, 8 in terapia intensiva, 10.671 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.150 (31.333 guariti, 817 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.856 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.836 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.444 (14.280 guariti, 164 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.026 (132 in reparto, 10 in terapia intensiva, 9884 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.315 (58.734 guariti, 581 deceduti)

– Vibo Valentia: casi attivi 11.336 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.324 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.088 (9.944 guariti, 144 deceduti).

Comunicazione Asp

L' Asp di Cosenza comunica 119 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.