Sono 110 i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 2.621 i tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e 12 guariti. Fino a oggi, il totale dei tamponi eseguiti nella regione sono stati 983.036. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 70.397. Il tasso di positività è pari a 4,20 % (ieri al 9,08%).

I nuovi contagi

Si registrano 15 nuovi contagi a Catanzaro, 32 Cosenza, 17 Crotone, 34 a Reggio Calabria, 7 a Vibo Valentia e 5 altra Regione o Stato estero.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 103 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 101 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10251 (10107 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1482 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22073 (21498 guariti, 575 deceduti);

– Crotone: casi attivi 112 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6598 (6497 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 513 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23102 (22763 guariti, 339 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 30 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5572 (5480 guariti, 92 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica che: «L'incremento di oggi è di 19 nuovi positivi. (si comunica che il decesso di oggi riguarda un immigrato che è deceduto in Sala Operatoria subito dopo l'accesso in pronto soccorso)». Dei nuovi positivi 3 in isolamento sono soggetti fuori Regione.

L'ASP di Cosenza comunica che: «OGGI SI REGISTRANO 43 NUOVI CASI e non 32, come risulta dal prospetto; ciò è dovuto all'eliminazione dal totale dei casi di 11 record risultati doppioni a seguito di verifiche effettuate sul database dei casi. L'ASP di Crotone comunica che: "Totale dei positivi di oggi 18 di cui uno da fuori regione. Un guarito da fuori regione».