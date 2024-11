Sono 111 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.374 tamponi effettuati. Sono due invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 225 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 910.298. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.605 rispetto a ieri. Calano i ricoveri nei reparti (-12) e in rianimazione (-1).

I nuvi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 13, Catanzaro 33, Crotone 4, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 32.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 352 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9870 (9728 guariti, 142 deceduti).

Cosenza: casi attivi 5670 (38 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5628 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17201 (16649 guariti, 552 deceduti).

Crotone: casi attivi 107 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 100 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6437 (6337 guariti, 100 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 555 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 520 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22447 (22114 guariti, 333 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 132 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 128 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5403 (5311 guariti, 92 deceduti).

Il decesso avvenuto presso l'UOA Mater Domini è stato caricato nell'Asp di appartenenza (Crotone). Il totale dei casi totali di oggi è di 88 positivi più 23 migranti sbarcati a Bianco.