Sono 776 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 5.422 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 14.31%. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 12 decessi e 1.276 guariti. Calano i ricoveri in area medica (-4). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.940.759. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 160.262.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +90 Catanzaro, +39 Cosenza, +149 Crotone, +448 Reggio Calabria e +50 Vibo Valentia.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.289 (86 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.286 (15.094 guariti, 192 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.045 (128 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.908 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.324 (30.533 guariti, 791 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.074 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.655 (11.508 guariti, 147 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.817 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.633 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49.585 (49.058 guariti, 527 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 8.879 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.859 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.564 (9.430 guariti, 134 deceduti).