Sono 126 i nuovi casi positivi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, effettuati 1.980 tamponi. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione, il tasso di positvita si attesta al 6,36% . Nessun decesso registrato. Il computa riporta inolte 38 guartiti.In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 994.459 . Le persone risultate positive al Coronavirus sono 71.081 rispetto a ieri.

I nuovi contagi

I casi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: 2 a Catanzaro, 43 Cosenza, 2 Crotone, 69 Reggio Calabria, 8 a Vibo Valentia.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 167 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10262 (10118 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1514 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22203 (21627 guariti, 576 deceduti).

– Crotone: casi attivi 163 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6621 (6520 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 715 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 690 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23176 (22837 guariti, 339 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 55 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5585 (5493 guariti, 92 deceduti).

L'asp di Catanzaro comunica che dei 3 soggetti positivi uno è residente fuori regione.

L'asp di Cosenza comunica che dei 44 soggetti positivi uno è residente fuori regione.