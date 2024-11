In Calabria sono 139 i nuovi casi di positivi al virus nelle ultime 24 ore a fronte dei 177 che si sono registrati ieri. Nella nostra regione effettuati nell'ultimo giorno 1.975 tamponi. Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione i guariti oggi sono 261. Si registra anche una vittima. In particolare, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 796.316 soggetti per un totale di 866.229 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 27, Crotone 9, Vibo Valentia 18, Reggio Calabria 62, Altra Regione o Stato estero 0.

I dati provinciali

- Cosenza: 66 in reparto AO di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.684 in isolamento domiciliare; 15.501 guariti, 528 deceduti.

- Catanzaro: 25 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.182 in isolamento domiciliare; 8.584 guariti, 137 deceduti.

- Crotone: 20 in reparto; 497 in isolamento domiciliare; 5.793 guariti, 94 deceduti.

- Vibo Valentia: 9 ricoverati, 210 in isolamento domiciliare; 5.073 guariti, 90 deceduti.

- Reggio Calabria: 61 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 15 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 6 in terapia intensiva; 1.107 in isolamento domiciliare; 20.946 guariti, 316 deceduti.

- Altra Regione o Stato estero: 59 in isolamento domiciliare; 342 guariti.