Sono 145 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 5.200 tamponi effettuati. I dettagli sono contenuti nel bollettino della Regione nel quale vengono riportarti anche un decesso e 87 guariti. Continuano a calare i ricoveri (-1 nei reparti ordinari, -1 in rianimazione). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.266.333. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.192. Il tasso di positività è pari a 2.79%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +2 Catanzaro, +12 Cosenza, +21 Crotone, +54 Reggio Calabria, +47 Vibo Valentia, +9 altra regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 65 (3 in reparto, 3 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.437 (11.280 guariti, 157 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1.264 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.630 (25.979 guariti, 651 deceduti);

– Crotone: casi attivi 198 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.240 (8.125 guariti, 115 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 727 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 681 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.492 (29.088 guariti, 404 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 367 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.390 (6.289 guariti, 101 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 6 migranti L'Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'Asp di Reggio calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.