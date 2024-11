Sono 148 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi e 145 guariti. Effettuati nelle ultime 24 ore 3635 tamponi (tasso di positività al 4,07%).

I contagi sono così distribuiti: Catanzaro 5, Cosenza 53, Crotone 0, Reggio Calabria 64, Vibo Valentia 26.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 316 (12 in reparto, 6 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.612 (11.449 guariti, 163 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.495 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.648 (26.977 guariti, 671 deceduti).

– Crotone: casi attivi 162 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.764 (8.646 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.357 (37 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.318 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.799 (30.382 guariti, 417 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 337 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 327 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.010 (6.906 guariti, 104 deceduti).

L'Asp di Crotone comunica 1 soggetto positivo e precisa che “l'incremento è pari a zero in quanto un altro soggetto è stato trasferito presso la Terapia intensiva dell’AOU Mater Domini".