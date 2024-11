Sono 459 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 8.578 tamponi effettuati. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche un decesso e 242 guariti. Amentano ricoveri in area medica (+15), ma calano in terapia intensiva (-1). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.512.740. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 97.767. Il tasso di positività è pari al 5.35%.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +55 Catanzaro, +51 Cosenza, + 55 Crotone, +259 Reggio Calabria e +33 Vibo Valentia.

Il bolletino

– Catanzaro: casi attivi 707 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 676 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.072 (11.902 guariti, 170 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 2.436 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.341 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.462 (27.772 guariti, 690 deceduti).

– Crotone: casi attivi 285 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.114 (8.991 guariti, 123 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2.702 (61 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.634 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.437 (32.007 guariti, 430 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 633 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 623 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.405 (7.296 guariti, 109 deceduti).