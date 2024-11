Decrescono i contagi rispetto a ieri, ma i numeri in Calabria rimangono comunque importanti: sono 179 i nuovi casi riportati nel bollettino regionale a fronte di 3.865 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i positivi erano 244 ma a fronte di un più elevato numero di test: 4.776. Non si registra nessun morto mentre sul fronte dei ricoveri, risultano in aumento sia quelli in Rianimazione (+1) sia quelli in reparto (+1). I guariti sono 75.

A livello provinciale, i nuovi positivi sono così localizzati: 78 Cosenza, 62 Reggio Calabria, 33 Vibo Valentia, 5 Catanzaro, 0 Crotone, 1 fuori regione.

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 88.586, su un totale di tamponi eseguiti di 1.327.277. I morti sono in tutto 1.454 mentre i guariti 83.598.

Questi sono i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Catanzaro: casi attivi 180 (12 in reparto, 5 in terapia intensiva, 163 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.506 (11.348 guariti, 158 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 1.430 (37 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1389 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.104 (26.446 guariti, 658 deceduti).

- Crotone: casi attivi 231 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 218 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.496 (8.381 guariti, 115 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 1.142 (44 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.098 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.021 (29.610 guariti, 411 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 407 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 401 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.662 (6.559 guariti, 103 deceduti).