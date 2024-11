Sono 179 i nuovi contagi registrati in Calabria nell’ultima giornata, a fronte di 4.939 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta dunque a 3,62%. Lo riporta il bollettino odierno della Regione, che registra anche 114 guarigioni. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, restano stabili: ve ne è solo uno in più in area medica.

I contagi di oggi sono così divisi tra le province calabresi: 32 a Catanzaro, 66 a Cosenza, 12 a Crotone, 47 a Reggio Calabria, 21 a Vibo Valentia e 1 da altra regione.

Covid, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 151 (8 in reparto, 4 in terapia intensiva, 139 in isolamento domiciliare); 11.343 guariti, 158 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 1.290 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.256 in isolamento domiciliare); 26.370 guariti, 658 deceduti.

– Crotone: casi attivi 221 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); 8.343 guariti, 115 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 1.006 (41 in reparto, 2 in terapia intensiva, 963 in isolamento domiciliare); 29.524 guariti, 411 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 391 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 386 in isolamento domiciliare); 6.506 guariti, 103 deceduti.