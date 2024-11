Tante le guarigioni nelle ultime ventiquattro ore e scendono anche i ricoveri in area medica (-5) ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 1.834 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 9.022 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta quindi al 20,33%. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, cha registra anche 2.840 guarigioni e 4 decessi (1 a Catanzaro, 1 a Crotone e 2 a Reggio). Sul fronte ricoveri, sono -5 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I nuovi casi

I nuovi contagi sono così distribuiti: 405 a Catanzaro, 616 a Cosenza, 178 a Crotone, 512 a Reggio, 111 a Vibo e 12 da altra regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 7.521 (82 in reparto, 11 in terapia intensiva, 7.428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.052 (44.771 guariti, 281 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 47.444 (79 in reparto, 5 in terapia intensiva, 47.360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.211 (42.155 guariti, 1056 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.335 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.197 (32.977 guariti, 220 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8.371 (86 in reparto, 2 in terapia intensiva, 8.283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127.488 (126.733 guariti, 755 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.295 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.277 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.982 (19.812 guariti, 170 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 628 nuovi soggetti positivi di cui 12 fuori regione.